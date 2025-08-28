Москвичам назвали железное правило при встрече с зайчатами

На природных территориях Москвы можно заметить молодых зайчат самого разного возраста — от совсем крошечных до почти взрослых. Специалисты Департамента природопользования предупреждают, что малыши особенно уязвимы, ведь прячась от опасности, они могут легко стать добычей домашних питомцев.

В столице обитают два вида зайцев — русак и беляк. Зимой беляк полностью белеет, а русак лишь немного светлеет, сохраняя серовато-бурый оттенок. Летом же детёнышей легко отличить по глазам: у беляка они тёмные, а у русака — коричневые, с ярко выраженным зрачком.

Первые недели жизни зайчата совершенно беззащитны. Они ещё не умеют быстро бегать, поэтому при опасности затаиваются в траве. В это время самка кормит их питательным молоком, что позволяет малышам набирать до 20 граммов в сутки. Уже через десять дней они начинают пробовать зелёный корм, но материнское молоко остаётся их основной пищей. Примерно к 20 дню инстинкт затаивания ослабевает, и зайчата начинают активно исследовать мир. А к полутора месяцам становятся полностью самостоятельными.

Природная плодовитость зайцев впечатляет: самка способна приносить потомство несколько раз за год, причём следующий гон у неё начинается уже в день родов. В одном выводке может быть от одного до четырёх детёнышей. Однако популяция растёт не всегда — для успешного размножения зайцам нужна достаточно большая территория и возможность выбрать подходящего партнёра. Кроме того, многие малыши становятся жертвами хищников.

Несмотря на кажущуюся распространённость, оба вида зайцев внесены в Красную книгу Москвы. Главную опасность для них в городских парках представляют домашние собаки, которые могут найти и травмировать затаившегося детёныша. Поэтому так важно выгуливать питомцев на поводке.

Если вы встретите зайчонка, ни в коем случае не берите его домой. Выкормить его без специальных знаний и условий невозможно — человеческая забота для него губительна. Мать обязательно вернётся к малышу, чтобы покормить. Помощь человека может потребоваться только в случае явных травм — тогда стоит обратиться к специалистам по реабилитации диких животных. Для этого можно позвонить в единую справочную службу Москвы по телефону +7 (495) 777-77-77 или через онлайн-приёмную mos.ru.