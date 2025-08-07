В России может появиться День языков народов страны

В России может быть учреждён День языков народов страны — об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская в своём Telegram-канале.

По её словам, в настоящее время ведётся активная работа с Минобрнауки над проектом федерального закона «О языках народов РФ».

«Важно, чтобы законопроект соответствовал целям и задачам, обозначенным президентом в Основах государственной языковой политики», — подчеркнула Ямпольская.

Она напомнила, что 11 июля президент Владимир Путин подписал указ «Об утверждении основ государственной языковой политики Российской Федерации». Теперь, как отметила Ямпольская, правительство должно до 1 октября подготовить план мероприятий по реализации положений документа и заложить финансирование. В частности, Ямпольская выразила надежду на успех совместной инициативы с обществом «Знание» по возвращению чтецких программ в школы.

«С 1 сентября эталонное исполнение родного слова вернётся в образовательные учреждения. Календарно-тематический план уже на финальной стадии согласования. Актёры из театров по всей стране проявляют большой интерес к участию в этой работе», — добавила советник президента.

Ямпольская добавила, что при Совете при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации сформирована Экспертная комиссия по вопросам преподавания русского языка и литературы.

«Каждый регион нашей страны делегировал в эту комиссию своего представителя. Многие из них уже передали к нам в Совет свои предложения и запросы относительно будущих учебников. Все 89 специалистов из регионов готовы принять участие в первом заседании комиссии, которое планирую провести в режиме ВКС 12 августа», — сказано в сообщении.