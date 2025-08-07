В Севастополе обсудили подготовку социальных архитекторов

В Севастопольском государственном университете прошла научная конференция «Социальная архитектура: концептуальное осмысление и общественно-политическое измерение». Эксперты из ведущих вузов, научных институтов, органов власти и аналитических центров обсудили становление социальной архитектуры как профессионального направления.

С приветственным словом к участникам обратился губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Социальный архитектор — это профессия будущего, без которой управление государством, его процессами невозможно... Стране крайне необходимы ее дальнейшее становление и институционализация», — подчеркнул он.

Начальник управления Президента РФ по мониторингу социальных процессов Александр Харичев рассказал о растущем значении профессии в условиях стремительных перемен:

«Необходимо точно прогнозировать изменения и их влияние на социальную ткань общества... проектировать “образ будущего” и реализовывать проекты, которые... решают проблемы на всех уровнях».

Он также отметил, что социальная архитектура — это система, объединяющая осмысление будущего, поиск эффективных инструментов и реализацию конкретных решений.

Директор ВЦИОМ Валерий Федоров назвал миссию нового направления:

«Содействовать развитию и распространению... технологий, культуры и практики социального прогнозирования и проектирования через объединение всех компетенций...»

По его словам, ближайшая цель — наладить процесс формирования и корректировки образа будущего через реализацию социальных проектов.

О практических шагах по подготовке специалистов сообщили в ходе конференции. С 1 сентября 2025 года обучение магистров-соцархитекторов начнётся в МГУ и Финансовом университете при Правительстве РФ. Дополнительные программы откроются в РГГУ, а в МГИМО создадут Центр социальной архитектуры.

Декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов уверен, что профессия откроет новые возможности для молодежи:

«Социальная архитектура сегодня уже становится социальным лифтом... Синтез этой линии с политологическим образованием... будет усиливать трансляцию важнейших ценностей и смыслов».

Заместитель начальника управления Президента РФ Алексей Семёнов добавил, что роль социальных архитекторов возрастает на фоне растущих запросов со стороны государства и бизнеса:

«Государство и социально ответственный бизнес сегодня выступают основными социальными заказчиками... Социальная архитектура должна давать на них содержательные и системные ответы».

Президент Российской ассоциации политической науки Оксана Гаман-Голутвина подчеркнула, что этот подход помогает формировать долгосрочные стратегии развития:

«Социальная архитектура — эффективный канал выстраивания доверия между государством и обществом... способный вывести... нашу цивилизацию на качественно новый уровень».