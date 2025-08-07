Жителя Новороссийска арестовали за призывы к терроризму в мессенджере
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton
В Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя по подозрению в распространении призывов к террористической деятельности. Об этом сообщает региональное управление ведомства.
По данным УФСБ, мужчина размещал в мессенджере комментарии, в которых не только призывал к терактам, но и оправдывал действия террористов, а также выражал поддержку запрещённым в России украинским военизированным и националистическим организациям.
Суд принял решение об аресте подозреваемого. Уточняется, что речь идёт о жителе Новороссийска.