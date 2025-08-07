Русский Шварценеггер с разбитым сердцем: почему улыбка Евдокимова скрывала боль 20 лет назад, 7 августа 2005 года, погиб заслуженный артист России и губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. «Мужик из народа», как называли Евдокимова, полюбился многим россиянам. Наиболее интересные факты о его жизни и творчестве — в материале Life.ru. 7 августа, 13:34 Михаил Евдокимов: от сцены в КВН до народного губернатора и гибели в ДТП. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © РИА Новости / Юрий Заритовский, © ТАСС / Олег Богданов

7 детей, шахты и голод: какое детство сделало Евдокимова «мужиком из народа»

Михаил Евдокимов родился 6 декабря 1957 года в Сталинске (совр. Новокузнецк, Кемеровская область). Его семья была наглядным примером рабоче-крестьянского рода: отец по профессии был разнорабочим и шахтёром, мать также трудилась в шахте, но позже стала инвалидом из-за несчастного случая.

В семье Евдокимовых было семеро детей, и это обстоятельство сыграло важную роль в становлении его характера. Когда Михаилу был всего год, семья переехала в село Верх‑Обское Алтайского края, куда, как он всегда подчёркивал, уехал «надолго» и именно там начал ощущать не просто родину, а настоящее душевное пристанище.

Михаил окончил четырёхнедельные курсы шлифовщиков и устроился на Алтайский моторный завод в Барнауле, затем перешёл в столовую того же завода, где работал администратором.

Эти первые шаги также закалили в нём представление о родственных чертах: работать рядом со «своими», быть понятным людям из народа. Он учился быть ведущим, не забывая, откуда он — из простой многодетной семьи, из малых городов, оттуда и пришёл к большой сцене и сохранил свою «приземлённость».

Как КВН сделал из шлифовщика звезду: первая слава и рискованный переезд в Москву

В 1979 году Михаил Евдокимов поступил в Новосибирский институт торговли и стал капитаном студенческой команды КВН. И для него сцена стала трамплином. Он освоил искусство «быть как все» и одновременно «быть уникальным». Клуб поклонников студенческого капитана и начинающего артиста разросся: люди узнали себя в его шутках, в его голосе, в его стиле. И, возможно, именно тогда он почувствовал, что юмор — это его ключ к сердцу людей.

В 1981 году, бросив институт, Евдокимов переезжает в Москву с желанием стать артистом. Он подал документы в эстрадно-цирковое училище, но его не приняли. Эта неудача не сломила будущего артиста, и он продолжил заниматься любимым делом. Евдокимов выступал на концертах, чем привлёк внимание Московской областной филармонии. Так он открыл себе путь на телевидение — 8 марта 1984-го он дебютировал в программе «Огонёк».

После дебюта Евдокимова стали приглашать на проекты «Вокруг смеха» и «Аншлаг», где его монологи, пародии и образ «народного мужика» получили всесоюзную известность. Юморист Владимир Винокур даже отвёл «алтайского самородка» к сценаристу Аркадию Хайту, а тот сказал, что Евдокимову не нужны авторы: он всё может сам. Михаил выступал с сибирским говором, шутил о жизни в глубинке, о быте, о трудностях, казалось бы, чуждых столичной аудитории — и в то же время невероятно близких простому человеку. Зрители влюбились в его открытую улыбку, в его манеру говорить и смеяться над собой.

Цитаты из его номеров: «настроения вся упала», «никто не виноват, а морды битые», «иду никого не трогаю», «сам не красный, а морда кра-а-асная!» — мигом ушли в народ и стали настоящими мемами. Евдокимов вёл авторские телепередачи и снимался в кино: в его фильмографии ленты «Не хочу жениться», «Не валяй дурака», «Не послать ли нам гонца?», «Старые клячи».

Михаил Евдокимов — пародист, певец и телеведущий. Фото © ТАСС / Олег Богданов

Русский Шварценеггер: как Евдокимов выиграл выборы и чем это ему аукнулось

Планы политической карьеры у Михаила Евдокимова возникли ещё в 1995 году. Тогда он баллотировался в Государственную думу от Барнаула, потом планировал пройти от Аграрной партии.

В январе 2004 года Евдокимов заявил о намерении баллотироваться на пост губернатора Алтайского края, используя образ «мужика из народа», над которым он трудился столько лет, и лозунг: «Шутки в сторону!» К тому моменту его слова мало кто воспринимал всерьёз. Но он одержал неожиданную победу над действующим губернатором Александром Суриковым во втором туре, набрав почти 49% голосов против его 46%. Победа была феноменальной — СМИ назвали ситуацию «синдромом Шварценеггера» — человек без политического веса, который благодаря харизме и народной поддержке стал главой региона.

После вступления в должность он столкнулся с серьёзными вызовами: паводок, проблемы в сельском хозяйстве, долги и необходимость поддержки социально значимых выплат. Евдокимов предложил установить закупочные цены на зерно выше рыночных и перевести долги сельхозпредприятий в натуральную форму. Он пообещал, что не будет воровать, что набирает в команду исключительно порядочных людей из края и москвичей. Также он анонсировал проведение новой финансовой политики, чтобы край перестал быть дотационным, сохранив социальные выплаты.

Михаил Евдокимов был популярен среди избирателей благодаря близости к народу. Фото © ТАСС / Владимир Родионов

200 км/ч, дерево и загадка: что на самом деле произошло на Чуйском тракте

7 августа 2005 года, когда Евдокимов ехал с супругой Галиной на праздничные мероприятия в честь 70-летия космонавта Германа Титова, его автомобиль попал в смертельную аварию на Чуйском тракте. Он двигался со скоростью около 150–200 км/ч, при попытке обгона выехал на встречную полосу, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате сам Евдокимов, охранник и водитель погибли на месте, выжила только жена, получив тяжёлые травмы.

После аварии был изначально признан виновным водитель автомобиля, который пытался обогнать машину Евдокимова, Олег Щербинский, но его потом оправдали. После гибели губернатора поползли слухи об умышленном устранении неудобного политика местными элитами, но официальное следствие не подтвердило данную версию.

Прощание проходило 9–10 августа во Дворце спорта в Барнауле и продолжилось в родном Верх‑Обском. На похороны пришли десятки тысяч жителей, а также представители российской политической элиты, включая главу государства Владимира Путина.

Михаил Евдокимов погиб в ДТП 7 августа 2005 года. Фото © ТАСС / Олег Богданов

Законная жена, любовница-журналистка и мулатка: скрытые женщины Евдокимова

Харизматичный и любимый народом Евдокимов никогда не испытывал недостатка в женском внимании, даже будучи в браке.

Со своей будущей супругой Галиной Михаил Евдокимов познакомился во время службы в армии, она жила в селе, находившемся неподалёку от места несения службы будущим артистом. В 1982 году в семье родилась дочь Анна, которая при жизни отца занималась организацией его концертов.

В 90-х у Михаила Евдокимова закрутился роман с журналисткой Надеждой Жарковой. Вскоре у них родилась дочь Анастасия. Евдокимов семью свою не бросил, но и от внебрачного ребёнка не отказался. Он уделял ей внимание в свободное время, а также помогал материально. После гибели артиста Жаркова через суд добилась передачи ей дома на Рублёвке, который принадлежал Михаилу Евдокимову. Но, в отличие от законной супруги, она верность покойному возлюбленному хранить не стала и повторно вышла замуж.

В начале 2000-х новой любовью юмориста стала модель-мулатка Инна Белова. В 2004 году у пары родился сын Даниил — он очень похож на своего отца. Белова после гибели Евдокимова вышла замуж и родила ещё одного ребёнка. При этом она состоит в хороших отношениях с Галиной Евдокимовой, а также принимает участие в мероприятиях памяти артиста.

