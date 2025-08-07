Встреча Путина и Трампа
7 августа, 12:07

Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа. Главное

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Россия и США достигли предварительной договоренности о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры могут состояться уже на следующей неделе, сообщили в Кремле.

Основные детали встречи

  • Дата пока не объявлена, но ориентир — ближайшая неделя.
  • Место встречи уже согласовано, но не раскрывается.
  • Подготовка к переговорам началась, точные сроки не определены.
  • Вариант трехсторонней встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского упоминался спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, но не обсуждался официально.

Контекст и предшествующие события

  • Объявление о встрече прозвучало после визита Уиткоффа в Москву 6 августа.
  • Кремль назвал переговоры конструктивными, США — продуктивными.
  • Дональд Трамп спустя несколько часов после визита Уиткоффа заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и допустил трехсторонний формат с Зеленским.
  • Госсекретарь США Марко Рубио также подтвердил возможность встречи в ближайшее время. Однако источники CNN указывают на возможные сложности в организации из-за масштабов подготовки.
  • Турция предложила провести переговоры в Стамбуле — там ранее проходили встречи делегаций России и Украины. 7 августа главы МИД России и Турции провели телефонный разговор, обсудив текущую ситуацию.

Заявление Путина о предстоящей встрече с Трампом

  • Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом.
  • По словам президента России, в саммите РФ — США заинтересованы обе стороны.
  • Российский лидер в целом не имеет ничего против встречи с Зеленским, но для таких переговоров должны быть созданы условия.

Полное заявление Владимира Путина о предстоящей встрече с Дональдом Трампом. Видео © Пресс-служба Кремля

