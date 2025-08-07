Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа. Главное
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul
Россия и США достигли предварительной договоренности о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры могут состояться уже на следующей неделе, сообщили в Кремле.
Основные детали встречи
- Дата пока не объявлена, но ориентир — ближайшая неделя.
- Место встречи уже согласовано, но не раскрывается.
- Подготовка к переговорам началась, точные сроки не определены.
- Вариант трехсторонней встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского упоминался спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, но не обсуждался официально.
Контекст и предшествующие события
- Объявление о встрече прозвучало после визита Уиткоффа в Москву 6 августа.
- Кремль назвал переговоры конструктивными, США — продуктивными.
- Дональд Трамп спустя несколько часов после визита Уиткоффа заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и допустил трехсторонний формат с Зеленским.
- Госсекретарь США Марко Рубио также подтвердил возможность встречи в ближайшее время. Однако источники CNN указывают на возможные сложности в организации из-за масштабов подготовки.
- Турция предложила провести переговоры в Стамбуле — там ранее проходили встречи делегаций России и Украины. 7 августа главы МИД России и Турции провели телефонный разговор, обсудив текущую ситуацию.
Заявление Путина о предстоящей встрече с Трампом
- Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом.
- По словам президента России, в саммите РФ — США заинтересованы обе стороны.
- Российский лидер в целом не имеет ничего против встречи с Зеленским, но для таких переговоров должны быть созданы условия.
Полное заявление Владимира Путина о предстоящей встрече с Дональдом Трампом. Видео © Пресс-служба Кремля