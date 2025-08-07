Названы победители медиапремии «Апостол»

Завершился третий сезон медиапремии «Апостол» — конкурса, где награждаются лучшие проекты в сфере медиа и бренд-медиа без конкуренции с непрофильными агентствами.

Премия учреждена Центром развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК) при поддержке АКАР, издания «Лайфхакер» и агентства «Палиндром». В этом году в конкурсе приняли участие 170 проектов, из которых 59 вошли в шорт-лист, а 42 стали победителями. Жюри состояло из более чем 30 экспертов, отбор проходил в два этапа.

Среди участников — «Лента.ру», ТАСС, «Мел», ВкусВилл, Скиллбокс, Т—Ж, Авито, Яндекс Музыка, Дзен и другие. Премия подчеркивает важность не только формы, но и содержания — оцениваются идея, реализация и отклик аудитории.

Гран-при получил проект «Ленты.ру» — расследование «Русская мефедроновая чума». По словам руководителя проекта Светланы Поворазнюк, редакция осознанно выбрала сложную и болезненную тему, стремясь раскрыть ее со всех сторон. «Получилось пугающе, но иначе никак», — отметила она. Один из самых ценных откликов команда получила от подростков, которых проект заставил всерьез задуматься о последствиях наркотиков.

Главный редактор бренд-медиа Gate 7 (S7 Airlines) Максим Попов подчеркнул, что победа в профессиональной премии помогает редакциям аргументировать свои решения и возвращать внимание аудитории к важным проектам даже после их завершения.