Солдат из Техаса пытался передать России секреты танков Abrams

В США арестован военнослужащий, подозреваемый в передаче России секретных данных о танках Abrams, поставленных Украине. Об этом сообщили представители правоохранительных органов.

22-летний Тейлор Адам Ли, служивший на базе Форт-Блисс в Техасе, контактировал с человеком, которого считал агентом российской разведки. Подозреваемый предложил свои услуги в обмен на российское гражданство и передал конфиденциальные материалы, отмечается в материалах следствия.

По данным обвинения, военный скопировал на SD-карту техническую документацию по танкам M1A2 Abrams и попытался вывезти с базы комплектующие. Суд оставил его под стражей без права на залог по статьям о шпионаже и нарушении экспортного контроля.