Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

8 августа, 08:40

В посёлке Улькен в Казахстане началось строительство АЭС с участием Росатома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdyl

В Алма-Атинской области Казахстана дан старт строительству атомной электростанции. Торжественная церемония с участием гендиректора «Росатома» Алексея Лихачёва и председателя агентства республики по атомной энергии Алмасадама Саткалиева прошла возле посёлка Улькен.

«Мы начинаем в Казахстане практическую реализацию проекта по созданию АЭС. Это будет настоящий бестселлер рынка атомных технологий, и для нас он станет приоритетом из приоритетов», — заявил Лихачёв.

Станция будет оснащена реактором ВВЭР-1200. По словам главы госкорпорации, проект задуман как международный и рассчитан на использование передовых технологий.

На первом этапе запланированы инженерно-изыскательские работы. В рамках церемонии казахстанская сторона передала представителям «Росатома» капсулу с образцами грунта, взятыми на месте будущей станции для проведения исследований.

Ранее, 14 июня, власти Казахстана объявили, что лидером консорциума для строительства АЭС выбран «Росатом» — его предложение признали наиболее оптимальным.

Решение о возведении станции было поддержано на референдуме в 2024 году. Посёлок Улькен, расположенный в 340 км от Алма-Аты на берегу озера Балхаш, выбран из-за близости к водоёму, который будет использоваться для охлаждения реакторов. В населённом пункте проживает около 1,7 тыс. человек.

Алексей Берковиц
