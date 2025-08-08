В посёлке Улькен в Казахстане началось строительство АЭС с участием Росатома

В Алма-Атинской области Казахстана дан старт строительству атомной электростанции. Торжественная церемония с участием гендиректора «Росатома» Алексея Лихачёва и председателя агентства республики по атомной энергии Алмасадама Саткалиева прошла возле посёлка Улькен.

«Мы начинаем в Казахстане практическую реализацию проекта по созданию АЭС. Это будет настоящий бестселлер рынка атомных технологий, и для нас он станет приоритетом из приоритетов», — заявил Лихачёв.

Станция будет оснащена реактором ВВЭР-1200. По словам главы госкорпорации, проект задуман как международный и рассчитан на использование передовых технологий.

На первом этапе запланированы инженерно-изыскательские работы. В рамках церемонии казахстанская сторона передала представителям «Росатома» капсулу с образцами грунта, взятыми на месте будущей станции для проведения исследований.

Ранее, 14 июня, власти Казахстана объявили, что лидером консорциума для строительства АЭС выбран «Росатом» — его предложение признали наиболее оптимальным.