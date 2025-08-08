Комик Незлобин рассказал, как получил штраф в США за превышение скорости

Сбежавший в США российский стендап-комик Александр Незлобин вспомнил, как несколько лет назад его оштрафовали за нарушение правил дорожного движения. Историей он поделился на YouTube.

По словам юмориста, инцидент произошёл около восьми лет назад, когда он находился в США по туристической визе. На трассе в штате Нью-Джерси он сильно превысил скорость, после чего его остановила полиция и обязала явиться в суд.

«Судья начал на меня кричать: "Ты ехал с такой скоростью, что мог причинить вред каждому в этом зале! Посмотри им в глаза — ты мог убить каждого из них! Что скажешь в своё оправдание?"» — рассказал Незлобин.

Поскольку он не был гражданином США, наказание ограничилось денежным штрафом. Однако, по словам комика, в противном случае ему грозило бы несколько месяцев тюрьмы.