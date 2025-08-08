В США «подняли» реку ради лодочной прогулки вице-президента Ди Вэнса

Военные инженеры США временно изменили уровень воды в реке Литл-Майами (штат Огайо), чтобы Секретная служба могла обеспечить безопасность вице-президента Джей Ди Вэнса во время прогулки на лодке с семьёй. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителей ведомства и пресс-секретаря Вэнса Тейлор Ван Кирк.

По данным издания, 2 августа, в день 41-летия вице-президента, его семья отправилась на лодочную экскурсию. Вэнс не знал, что Секретная служба заранее обратилась в инженерный корпус армии с просьбой увеличить поток воды из озера Цезарь-Крик, чтобы обеспечить достаточную глубину для моторных лодок сопровождения и экстренной эвакуации.

Пресс-секретарь Ван Кирк пояснила, что ведомство нередко принимает защитные меры без ведома вице-президента и его команды.

После публикаций в СМИ демократы Огайо и ряд комментаторов раскритиковали изменение уровня реки. Представитель Секретной службы Энтони Гульельми отметил, что это решение было продиктовано исключительно соображениями безопасности.