У игрока Team Spirit Ивана Гогина украли аккаунт стоимостью 10 млн рублей

Аккаунт игрока Team Spirit Ивана Гогина, известного как Zweih, стоимостью более десяти миллионов рублей, был взломан. Киберспортсмен лишился возможности заходить на официальные серверы и проводить тренировки. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети X.

Игрок не может войти в свой аккаунт, так как система сообщает о попытке несанкционированного доступа. Новичок «спиритов» обратился за помощью к разработчикам игры, компании Valve, а также в службу поддержки. Ответа не последовало уже в течение трёх суток.

«У меня есть оповещение о входе в аккаунт Steam, но, похоже, я не могу зайти в него. Теперь я не могу подключиться к серверам. Спасибо вам, ребята, за ваши советы. Тот факт, что я написал в службу поддержки Steam сразу же после получения сообщения и не получил ответа, никого не волнует», – возмущается игрок.

Аккаунт киберспортсмена на данный содержит ценный инвентарь. Наиболее дорогостоящими предметами, которые могли быть похищены, являются снайперская винтовка AWP Dragon Lore стоимостью около миллиона рублей, винтовка M4A4 Howl, оцениваемая в 500 тысяч рублей, а также нож-бабочка гамма-волны, стоимость которого составляет от трёх миллионов рублей.