В Сенеже стартовал командный модуль трека «Министерство контента» проекта ТопБЛОГ

В Мастерской управления «Сенеж» открылся командный модуль трека «Министерство контента» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его участники — блогеры и представители федеральных министерств — будут вместе разрабатывать медиапроекты, способные донести до широкой аудитории стратегические цели и приоритеты развития страны.

«Министерство контента» — направление пятого сезона «ТопБЛОГа», созданное совместно с «Сенежем» для выстраивания прямого диалога государства и общества через современные медиаформаты. В центре внимания — культура и творчество, здоровье, агротехнологии, наука и образование, туризм. Каждое направление курирует профильное федеральное ведомство.

По словам заместителя начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Алексея Жарича, «в федеральных министерствах обычной пресс-службы, взаимодействующей только со СМИ, уже недостаточно. Нужны полноценные медиаслужбы со специалистами по работе с блогерами, таргетологами и промпт-инженерами». Он отметил, что «ТопБЛОГ» запускает «первый серьёзный шаг к тому, чтобы государство училось говорить с инфлюенсерами на одном языке».

Интерес к программе оказался рекордным — почти 8,5 тыс. заявок из всех регионов России. После отбора обучение прошли 600 блогеров и 100 представителей министерств. В финал командного модуля вышли 150 участников, готовых совместно искать новые решения в медиакоммуникации.

Генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор «Сенежа» Андрей Бетин подчеркнул: «Сегодня обществу нужны голоса, которым можно доверять – с опытом, знаниями и пониманием ответственности. Такие лидеры мнений должны появляться в каждой отрасли».

В рамках программы участники объединятся в пять команд по 30 человек. Их ждут установочные сессии, визионерские лекции, командообразующие активности, бизнессимуляция «Роли наоборот» и стратегическая сессия «Нарративы будущего». По итогам трёхдневной работы команды создадут концепции медиапроектов, которые будут дорабатываться и тестироваться в течение трёх месяцев. Финал трека пройдёт 17–19 ноября, когда готовые проекты представят руководителям федеральных ведомств.