Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 18:38

Трамп анонсировал пресс-конференцию на тему безопасности в Вашингтоне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил о готовящейся пресс-конференции, которая должна кардинально улучшить криминогенную ситуацию в Вашингтоне. Политик сделал это заявление в своей соцсети.

«В понедельник в Белом доме состоится пресс-конференция, которая, по сути, положит конец насильственной преступности в Вашингтоне, округ Колумбия. Город стал одним из самых опасных в мире. Скоро он станет одним из самых безопасных», — написал Трамп.

Трамп раскрыл, кто станет его преемником на посту президента США
Трамп раскрыл, кто станет его преемником на посту президента США

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уровень преступности в Вашингтоне достиг критической отметки. Он указал, что в случае неспособности местных властей навести порядок управление столицей перейдёт к федеральным органам. По его словам, в городе процветает беспредел: молодёжь и члены банд, включая подростков 14–16 лет, нападают на прохожих, совершают грабежи, наносят увечья и даже стреляют в невинных людей, зная, что их быстро отпустят.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar