Трамп анонсировал пресс-конференцию на тему безопасности в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп заявил о готовящейся пресс-конференции, которая должна кардинально улучшить криминогенную ситуацию в Вашингтоне. Политик сделал это заявление в своей соцсети.

«В понедельник в Белом доме состоится пресс-конференция, которая, по сути, положит конец насильственной преступности в Вашингтоне, округ Колумбия. Город стал одним из самых опасных в мире. Скоро он станет одним из самых безопасных», — написал Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уровень преступности в Вашингтоне достиг критической отметки. Он указал, что в случае неспособности местных властей навести порядок управление столицей перейдёт к федеральным органам. По его словам, в городе процветает беспредел: молодёжь и члены банд, включая подростков 14–16 лет, нападают на прохожих, совершают грабежи, наносят увечья и даже стреляют в невинных людей, зная, что их быстро отпустят.