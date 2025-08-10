ТАСС: Один из участников теракта в Крокусе проходил подготовку в Афганистане

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», Саидакрами Рачабализода*, перед атакой проходил обучение навыкам осуществления терактов и диверсий на территории Афганистана, куда прибыл по поддельному паспорту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

«Саидакрами Рачабализода*, руководствуясь указаниями руководителей террористической организации, в неустановленное время проходил обучение террористической деятельности на территории Исламского Эмирата Афганистан, куда выезжал с территории Турции по поддельным документам через территорию Пакистана», – говорится в документах.

В материалах дела также отмечается, что за нападением стоит группировка «Вилаят Хорасан»**, являющаяся структурным подразделением ИГИЛ**, которая создала несколько ячеек для подготовки атаки на «Крокус». Боевики изначально не были знакомы друг с другом и познакомились лишь на стадии приготовления к теракту.

Так, Саидакрами Рачабализода* и Шамсидин Фаридуни* познакомились в Стамбуле, откуда затем прибыли в Россию. Остальные их соучастники проживали в Подмосковье, Екатеринбурге и Каспийске.

Ранее Life.ru писал, что соучастники нападения на «Крокус» имели гранаты для другого теракта. Это преступление удалось предотвратить.