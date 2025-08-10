Встреча Путина и Трампа
10 августа, 14:29

Передача истребителей Mirage 2000 Украине обходится Парижу дорого и серьёзно ослабляет военный потенциал Франции. Об этом заявил обозреватель французского портала AgoraVox Патрис Браво.

«Передача Украине французских Mirage 2000 несёт в себе значительные затраты для Парижа и ставит под угрозу оперативный потенциал его вооружённых сил в краткосрочной и среднесрочной перспективе», — написал он.

По мнению Браво, если Франция продолжит передавать Киеву самолёты в ближайшие месяцы, это усугубит ситуацию. Эксперт также отметил, что из-за планов по сокращению государственных расходов и необходимости экономить, восполнить военный арсенал сегодня практически невозможно. Таким образом, решение о помощи Украине может негативно сказаться на безопасности самой Франции.

Ранее сообщалось, что на западе Украины, в Тернопольской области, разбился французский истребитель Mirage 2000. Причиной аварии стал технический отказ. Пилот успел доложить о проблеме и катапультировался.

