11 августа, 10:54

Силовики задержали замглавы Салехарда

URA.RU: Заммэра Токарчука задержали из-за нарушений в АНО Медиацентр Салехард

Обложка © VK / Тюменская областная Дума

Заммэра Салехарда Николая Токарчука задержали в аэропорту города 10 августа, когда он вернулся из отпуска в Тюмени. Об этом сообщили источники URA.RU.

По их словам, причиной могли стать нарушения в АНО «Медиацентр Салехард», которое курировал Токарчук. Аудиторы счетной палаты выявили факты двойной оплаты подрядчикам за одни и те же работы в рамках городских информационных проектов. По данным источников, бюджетные средства также проводились через рекламное агентство, что вызывало недовольство руководства.

В окружном СУ СКР факт задержания не опровергли, но подробности не раскрыли. В мэрии заявили, что официальной информации о причинах инцидента не имеют. Токарчук занимает должность заместителя мэра с 2021 года.

