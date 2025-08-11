Силовики задержали замглавы Салехарда
Заммэра Салехарда Николая Токарчука задержали в аэропорту города 10 августа, когда он вернулся из отпуска в Тюмени. Об этом сообщили источники URA.RU.
По их словам, причиной могли стать нарушения в АНО «Медиацентр Салехард», которое курировал Токарчук. Аудиторы счетной палаты выявили факты двойной оплаты подрядчикам за одни и те же работы в рамках городских информационных проектов. По данным источников, бюджетные средства также проводились через рекламное агентство, что вызывало недовольство руководства.
В окружном СУ СКР факт задержания не опровергли, но подробности не раскрыли. В мэрии заявили, что официальной информации о причинах инцидента не имеют. Токарчук занимает должность заместителя мэра с 2021 года.