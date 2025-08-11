Встреча Путина и Трампа
11 августа, 11:00

Путин обсудил с губернатором Омской области социально-экономическое развитие региона

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко.

В ходе разговора рассматривались ключевые вопросы социально-экономического развития региона. В частности, речь шла о ликвидации аварийного жилья, динамике промышленного производства, уровне заработных плат в области и реализации крупных инвестиционных проектов.

Отдельное внимание уделили планам по привлечению инвесторов и повышению качества жизни жителей региона, сообщает пресс-служба Кремля.

«Много проблем застарелых, которые сложно, но нужно, и мы их решаем. Это и дороги, и большая протяженность грунтовых дорог. Мы вторые после Якутии по грунтовым дорогам до сих пор, уже в XXI веке. И ветхое и аварийное жилье», — очертил Хоценко круг проблем в начале встречи.

