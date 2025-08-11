Путин обсудил с губернатором Омской области социально-экономическое развитие региона

«Много проблем застарелых, которые сложно, но нужно, и мы их решаем. Это и дороги, и большая протяженность грунтовых дорог. Мы вторые после Якутии по грунтовым дорогам до сих пор, уже в XXI веке. И ветхое и аварийное жилье», — очертил Хоценко круг проблем в начале встречи.