11 августа, 13:34

Туск выступил с истеричным заявлением в преддверии встречи Путина и Трампа

Туск: Запад не примет никаких территориальных уступок в пользу России

Обложка © ТАСС / Leon Neal

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что европейские страны не поддержат урегулирование украинского конфликта, связанное с территориальными уступками в пользу России, поскольку это усилило бы её позиции.

«Власти России должны понять, что Запад, европейские государства, не примут российские условия», — подчеркнул он на пресс-конференции, трансляцию которой вёл телеканал TVP Info.

По словам политика, речь идёт о возможных уступках со стороны Украины.

«Мы не можем допустить, чтобы Россия вышла из этой войны ещё более сильной», — добавил Туск, отметив, что любые переговоры об обмене территориями нельзя вести без участия Киева.

8 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон предлагает вариант, предполагающий как уступки Киева, так и возврат Россией части украинских районов. Он предупредил, что Зеленский «должен быть готов что-то подписать». В тот же день Трамп заявил о планах встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил подготовку переговоров.

Марина Фещенко
