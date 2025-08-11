Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

11 августа, 13:42

ЕК выделила Украине 1,6 млрд евро с доходов от замороженных активов ЦБ РФ

Обложка © Life.ru

Евросоюз перечислил Украине третий транш доходов от замороженных российских суверенных активов — 1,6 млрд евро. Об этом сообщила Еврокомиссия.

«Третий транш в размере 1,6 млрд евро, полученный от иммобилизованных активов Центрального банка России, направлен на поддержку Украины», — говорится в заявлении.

Ранее ЕС уже переводил Киеву доходы от российских активов — в июле 2024-го и в апреле 2025 года. Глава европейской дипломатии Кая Каллас в июле заявляла, что вопрос дальнейшего использования этих средств обсудят на встрече министров иностранных дел ЕС в конце августа, однако единой позиции у стран союза пока нет.

В Москве заморозку российских активов называют «воровством» и отмечают, что речь идёт как о частных, так и о государственных средствах. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что в случае конфискации Россия готова принять ответные меры, включая невозврат средств, которые западные страны держали в РФ.

Марина Фещенко
