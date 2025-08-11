ЕК выделила Украине 1,6 млрд евро с доходов от замороженных активов ЦБ РФ
Евросоюз перечислил Украине третий транш доходов от замороженных российских суверенных активов — 1,6 млрд евро. Об этом сообщила Еврокомиссия.
«Третий транш в размере 1,6 млрд евро, полученный от иммобилизованных активов Центрального банка России, направлен на поддержку Украины», — говорится в заявлении.
Ранее ЕС уже переводил Киеву доходы от российских активов — в июле 2024-го и в апреле 2025 года. Глава европейской дипломатии Кая Каллас в июле заявляла, что вопрос дальнейшего использования этих средств обсудят на встрече министров иностранных дел ЕС в конце августа, однако единой позиции у стран союза пока нет.
В Москве заморозку российских активов называют «воровством» и отмечают, что речь идёт как о частных, так и о государственных средствах. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что в случае конфискации Россия готова принять ответные меры, включая невозврат средств, которые западные страны держали в РФ.