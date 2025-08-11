ТАСС: Генерал-лейтенант полиции Казакова исчезла из списка руководства МВД
Генерал-лейтенант Валентина Казакова. Обложка © Сергей Фадеичев/ТАСС
Генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова, возглавлявшая Главное управление по вопросам миграции МВД России, пропала из списка руководства ведомства, сообщает ТАСС.
При попытке найти страницу с данными Казаковой на официальном сайте МВД в разделе руководства появляется ошибка «404» с сообщением: «К сожалению, запрошенный вами документ не найден».
Казакова была назначена на пост начальника Главного управления по вопросам миграции указом президента 8 февраля 2019 года.
В апреле 2025 года на базе управления была создана новая структура — служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Согласно указу, это сделано для «совершенствования государственного управления в сфере миграции». Руководителем новой службы назначен генерал-полковник полиции Андрей Кикоть.