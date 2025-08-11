ТАСС: Генерал-лейтенант полиции Казакова исчезла из списка руководства МВД

Генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова, возглавлявшая Главное управление по вопросам миграции МВД России, пропала из списка руководства ведомства, сообщает ТАСС.

При попытке найти страницу с данными Казаковой на официальном сайте МВД в разделе руководства появляется ошибка «404» с сообщением: «К сожалению, запрошенный вами документ не найден».

Казакова была назначена на пост начальника Главного управления по вопросам миграции указом президента 8 февраля 2019 года.