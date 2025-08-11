Российский рынок акций вырос на фоне заявлений Трампа

После заявлений президента США Дональда Трампа российский рынок акций завершил основную сессию понедельника ростом. По данным Московской биржи, рублёвый индекс Мосбиржи поднялся на 1,35% — до 2964,15 пункта.

Индекс Мосбиржи в юанях вырос на 1,79%, достигнув 1241,21 пункта, а долларовый индекс РТС прибавил 1,49% и составил 1172,08 пункта.