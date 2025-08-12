Европа готовит промышленность к затяжному конфликту
FT: Европа втрое ускоряет расширение военных производств
Европа ускоряет расширение военных производств в три раза после начала вооружённого конфликта на Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на анализ спутниковых данных.
«Это глубокие и структурные изменения, которые преобразуют оборонную промышленность в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — заявил экс-директор НАТО по контролю вооружений Уильям Альберк.
Согласно исследованию, охватившему 150 объектов 37 оборонных компаний, производственные площади в Европе выросли с 790 тысяч квадратных метров в 2020-2021 годах до 2,8 миллиона квадратных метров в 2024-2025 годах. На трети проверенных территорий обнаружены признаки активного строительства – возводятся цеха, прокладываются инфраструктурные объекты.
Наибольшую активность демонстрируют немецкий концерн Rheinmetall и венгерская государственная компания N7 Holding, специализирующиеся на производстве боеприпасов. Как отмечают эксперты, такие темпы указывают на переход от модели «точно в срок» к созданию устойчивой промышленной базы, способной обеспечивать длительные конфликты.
В публикации интерпретируют эти данные как подготовку европейских стран к потенциально затяжным военным действиям. Рост мощностей позволит снизить себестоимость производства снарядов и ракет за счёт эффекта масштаба.
Ранее сообщалось, что Нидерланды стали первой страной Североатлантического альянса (НАТО), которая предоставит Украине американское вооружение на сумму в 500 миллионов евро. По информации Министерства обороны Нидерландов, данные поставки осуществляются в рамках недавно созданного американского механизма под названием Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), основной целью которого является приоритетное обеспечение Украины необходимыми видами вооружения. Старт этой инициативе был дан 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.