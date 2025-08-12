Европа готовит промышленность к затяжному конфликту

Европа ускоряет расширение военных производств в три раза после начала вооружённого конфликта на Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на анализ спутниковых данных.

«Это глубокие и структурные изменения, которые преобразуют оборонную промышленность в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — заявил экс-директор НАТО по контролю вооружений Уильям Альберк.

Согласно исследованию, охватившему 150 объектов 37 оборонных компаний, производственные площади в Европе выросли с 790 тысяч квадратных метров в 2020-2021 годах до 2,8 миллиона квадратных метров в 2024-2025 годах. На трети проверенных территорий обнаружены признаки активного строительства – возводятся цеха, прокладываются инфраструктурные объекты.

Наибольшую активность демонстрируют немецкий концерн Rheinmetall и венгерская государственная компания N7 Holding, специализирующиеся на производстве боеприпасов. Как отмечают эксперты, такие темпы указывают на переход от модели «точно в срок» к созданию устойчивой промышленной базы, способной обеспечивать длительные конфликты.

В публикации интерпретируют эти данные как подготовку европейских стран к потенциально затяжным военным действиям. Рост мощностей позволит снизить себестоимость производства снарядов и ракет за счёт эффекта масштаба.