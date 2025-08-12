ФНС ликвидировала российское подразделение Sony Mobile

Российское подразделение Sony Mobile официально прекратило существование. Как выяснил «Постньюс», Федеральная налоговая служба 11 августа исключила из реестра юрлицо ООО «Сони мобайл коммюникейшнз рус».

Причиной стала инициатива самой компании. Попытка закрыть подразделение предпринималась ещё в 2023 году, но тогда ФНС отказала.

К моменту ликвидации в штате числился лишь один сотрудник — гражданин Белоруссии Анатолий Машков. Он же исполнял обязанности генерального директора и ликвидатора.