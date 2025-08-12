Встреча Путина и Трампа
12 августа, 10:11

В России резко подорожали мидии и другие морепродукты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Maksim Toome

С августа 2024 года мидии в российских магазинах прибавили в цене 28,1%. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга и анализа цен «Ценозавр», с которыми ознакомился «Постньюс».

Теперь килограмм мидий в крупных торговых сетях стоит в среднем 1004,3 рубля. Подорожание коснулось и других популярных морепродуктов.

Второе место в ценовом антирейтинге заняли кальмары — их стоимость выросла до 745,5 рубля за килограмм (+20%). Следом идут креветки — 1160,3 рубля (+8,6%) и осьминоги — 1424 рубля (+8%).

При этом, по данным «Ценозавра», спрос на морепродукты в стране продолжает расти, что ещё сильнее разгоняет цены. На удорожание также влияют слабые уловы и сокращение импорта.

Марина Фещенко
