Инфекционист Покровский: Прививки от менингококка нужны для тесных коллективов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Kmpzzz
Доктор медицинских наук, эпидемиолог и инфекционист Вадим Покровский в беседе с «Постньюс» заявил, что прививки от менингококка имеют смысл в основном для небольших и тесных коллективов.
«Заражение чаще всего происходит при близком контакте — в общежитиях, казармах, детских садах. Так что, если говорить о вакцинации, то скорее стоит проводить её именно в таких условиях», — пояснил специалист.
По словам Покровского, у большинства людей заболевание протекает бессимптомно или в лёгкой форме. Однако в ряде случаев инфекция может переходить в менингит или вызывать заражение крови. Эффективное лечение возможно только при своевременной диагностике.
С начала 2025 года в России зарегистрировано более 1,2 тыс. случаев заражения менингококковой инфекцией — это почти в два раза больше, чем за весь 2024 год (около 600 случаев). На фоне роста заболеваемости часть медиков призывает Минздрав рассмотреть вопрос о более широком применении вакцинации.