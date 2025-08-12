Инфекционист Покровский: Прививки от менингококка нужны для тесных коллективов

Доктор медицинских наук, эпидемиолог и инфекционист Вадим Покровский в беседе с «Постньюс» заявил, что прививки от менингококка имеют смысл в основном для небольших и тесных коллективов.

«Заражение чаще всего происходит при близком контакте — в общежитиях, казармах, детских садах. Так что, если говорить о вакцинации, то скорее стоит проводить её именно в таких условиях», — пояснил специалист.

По словам Покровского, у большинства людей заболевание протекает бессимптомно или в лёгкой форме. Однако в ряде случаев инфекция может переходить в менингит или вызывать заражение крови. Эффективное лечение возможно только при своевременной диагностике.