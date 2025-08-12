Герман Стерлигов: Меня держат за дебила — и это хорошо
Обложка © Михаил Терещенко/ТАСС
Российский бизнесмен Герман Стерлигов, известный резонансными заявлениями, в своём Telegram-канале признался, что его нередко считают «дебилом».
По словам предпринимателя, когда он жил в городе, мечтал стать президентом и заработать «миллиарды и триллионы». Теперь же его заботы изменились: поиск «профессиональных пней» для разделки туш, строительство забора, подбор православных невест для сыновей и надежда попасть в рай.
«Поэтому теперь меня все дебилы держат за дебила. И это хорошо», — заключил Стерлигов.
Герман Стерлигов — один из самых скандальных российских предпринимателей, известный эксцентричными высказываниями и неоднозначными инициативами. В разные годы он предлагал ввести в России рынок невольниц, прославился продажей хлеба и сыра по астрономическим ценам, устраивал публичные акции против абортов и ЛГБТ*, а также регулярно делал резонансные заявления, вызывавшие критику и насмешки в СМИ и соцсетях.
* Организация, признанная в России экстремистской