Брокер-развратник с Урала платил школьницам за секс
Жительница Екатеринбурга обвинила 40-летнего бизнесмена в растлении дочери
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Maor_Winetrob
Жительница Екатеринбурга обвинила 40-летнего владельца местной брокерской фирмы в сексе её дочерью-подростком. Наши коллеги из URA.RU связались с друзьями потерпевшей и выяснили, что бизнесмен был известен многим школьницам на улице Вайнера: он знакомился с несовершеннолетними, водил по кафе и ресторанам, а после — предлагал вступить в интимную связь и даже предлагал за это деньги.
Собеседники издания рассказали, что имела место даже групповая связь с подростками: якобы в один из летних дней мужчина пригласил к себе в квартиру 13-летнюю знакомую с подружкой, напоил одну из них и занялся развратом.
«Вторая снимала весь процесс видео, которое позже нашла мама [потерпевшей]», — добавил собеседник.
Журналисты с Урала обратились за комментарием в следственный комитет, но на момент публикации ответа не получили.