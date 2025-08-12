Встреча Путина и Трампа
12 августа, 10:40

Брокер-развратник с Урала платил школьницам за секс

Жительница Екатеринбурга обвинила 40-летнего бизнесмена в растлении дочери

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Maor_Winetrob

Жительница Екатеринбурга обвинила 40-летнего владельца местной брокерской фирмы в сексе её дочерью-подростком. Наши коллеги из URA.RU связались с друзьями потерпевшей и выяснили, что бизнесмен был известен многим школьницам на улице Вайнера: он знакомился с несовершеннолетними, водил по кафе и ресторанам, а после — предлагал вступить в интимную связь и даже предлагал за это деньги.

Собеседники издания рассказали, что имела место даже групповая связь с подростками: якобы в один из летних дней мужчина пригласил к себе в квартиру 13-летнюю знакомую с подружкой, напоил одну из них и занялся развратом.

«Вторая снимала весь процесс видео, которое позже нашла мама [потерпевшей]», — добавил собеседник.

Журналисты с Урала обратились за комментарием в следственный комитет, но на момент публикации ответа не получили.

