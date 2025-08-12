Брокер-развратник с Урала платил школьницам за секс

Жительница Екатеринбурга обвинила 40-летнего владельца местной брокерской фирмы в сексе её дочерью-подростком. Наши коллеги из URA.RU связались с друзьями потерпевшей и выяснили, что бизнесмен был известен многим школьницам на улице Вайнера: он знакомился с несовершеннолетними, водил по кафе и ресторанам, а после — предлагал вступить в интимную связь и даже предлагал за это деньги.