Координатор атак украинских БПЛА на Курск приговорён к 16 годам
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon
Второй Западный окружной военный суд приговорил Эльдара Марченко к 16 годам лишения свободы по делу об атаках украинских беспилотников на гражданские объекты Курска в 2023 году, передаёт корреспондент ТАСС из зала суда.
Согласно приговору, первые 5 лет он проведёт в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Также назначено 1,5 года ограничения свободы.
Решение пока не вступило в силу и будет обжаловано. Адвокат Марченко заявил, что его подзащитный настаивает на невиновности и отрицает какую-либо связь со спецслужбами Украины.
В последние два года российские суды неоднократно выносили приговоры по делам, связанным с координацией и проведением атак украинских беспилотников на объекты в приграничных регионах. В Курской, Белгородской и Брянской областях фиксировались случаи привлечения к ответственности как диверсантов, так и предполагаемых наводчиков, обвинённых в передаче координат и информации о целях. Сроки наказания по таким делам варьировались от 10 до 20 лет лишения свободы в зависимости от объёма обвинений и последствий атак.