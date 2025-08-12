Координатор атак украинских БПЛА на Курск приговорён к 16 годам

Второй Западный окружной военный суд приговорил Эльдара Марченко к 16 годам лишения свободы по делу об атаках украинских беспилотников на гражданские объекты Курска в 2023 году, передаёт корреспондент ТАСС из зала суда.

Согласно приговору, первые 5 лет он проведёт в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Также назначено 1,5 года ограничения свободы.

Решение пока не вступило в силу и будет обжаловано. Адвокат Марченко заявил, что его подзащитный настаивает на невиновности и отрицает какую-либо связь со спецслужбами Украины.