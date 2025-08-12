Readovka объявила о смене собственника

В медиахолдинге Readovka произошли кадровые изменения — у компании сменились руководитель и собственник. Об этом редакция сообщила в официальном заявлении.

В Readovka поблагодарили создателя проекта Алексея Костылева за многолетнюю работу и вклад в развитие издания. По данным редакции, он сосредоточится на других своих проектах, не связанных с медиаресурсами холдинга.

«Мы меняемся, чтобы оставаться в тренде и развивать наши основные площадки и новые проекты», — говорится в сообщении.