Readovka объявила о смене собственника
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Fedorovekb
В медиахолдинге Readovka произошли кадровые изменения — у компании сменились руководитель и собственник. Об этом редакция сообщила в официальном заявлении.
В Readovka поблагодарили создателя проекта Алексея Костылева за многолетнюю работу и вклад в развитие издания. По данным редакции, он сосредоточится на других своих проектах, не связанных с медиаресурсами холдинга.
«Мы меняемся, чтобы оставаться в тренде и развивать наши основные площадки и новые проекты», — говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что для читателей и партнёров изменений не произойдёт: почти год редакционную политику определяет команда журналистов, продюсеров и редакторов канала Readovka и других проектов холдинга. Масштабных перестановок в коллективе не планируется, а ценности издания останутся прежними.