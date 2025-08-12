«Курск», мы помним! Фоторепортаж о трагедии, которая произошла 25 лет назад

12 августа 2000 года в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка «Курск». По официальной версии, причиной крушения стала детонация торпеды в носовой части субмарины. Весь мир в течение нескольких дней напряжённо ждал спасения подводников, но эти надежды не оправдались. Вспоминаем трагедию «Курска» на главных снимках.

Посёлок Видяево в 40 км от Мурманска — военно-морская база подводных ракетоносцев Северного флота, к которой была приписана и потерпевшая аварию подлодка «Курск».

Фото Андрея Гореловского (© ИТАР-ТАСС)

На борту атомной подлодки «Курск» в момент катастрофы находились 118 человек. Первый взрыв в торпедном отсеке и последовавший мощный детонационный удар мгновенно убили 95 моряков в носовой части.

Оставшиеся 23 человека сумели добраться в 9-й отсек, где некоторое время боролись за жизнь. По данным следствия, к моменту начала спасательной операции все члены экипажа уже были мертвы.

На снимке отец погибшего матроса АПЛ «Курск» Руслана Тряничева, у спального места сына в казарме в Видяево.

Фото Семёна Майстермана (© ИТАР-ТАСС)

Подъём подлодки «Курск» был одной из самых сложных и дорогих спасательно-технических операций в мировой практике.

После катастрофы 12 августа 2000 года лодка лежала на дне Баренцева моря на глубине около 108 метров. Её корпус весил более 18 тысяч тонн, а в носовой части находились сильно разрушенные отсеки и боезапас.

Для подъёма «Курска» использовалась тяжёлая транспортно-подъёмная баржа Giant 4 — одно из крупнейших судов такого класса в мире. Эта баржа, принадлежавшая нидерландской компании Mammoet, была оснащена уникальной системой гидравлических домкратов и тросов, рассчитанных на подъем объектов весом в десятки тысяч тонн.

Фото Семёна Майстермана (© ИТАР-ТАСС)

Атомная подводная лодка «Курск» была доставлена в плавучий док поселка Росляково после ее гибели в Баренцевом море.

Там проводились работы по извлечению тел погибших моряков и разборке завалов. На снимке мы видим рубку АПЛ — это надстройка на корпусе лодки, которая выступает над водой и является командным пунктом, а также местом размещения перископов и антенн. В рубке также располагаются выдвижные устройства, такие как антенны и перископы, а также ходовой мостик.

Фото Семёна Майстермана (© ИТАР-ТАСС)

Скорбным молчанием встретила появление над водой рубки АПЛ «Курск» команда дока ПД-50.

Фото © ИТАР-ТАСС

Операция по подъёму тел погибших моряков с АПЛ «Курск» осуществлялась с помощью норвежского многофункционального судна-платформы «Регалия».

Этот аппарат был специально сконструирован для проведения глубоководных операций. На снимке — пост управления водолазами на «Регалии».

Фото Семёна Майстермана (© ИТАР-ТАСС)

Корабельный баллон воздуха высокого давления с АПЛ «Курск».

Фото © ИТАР-ТАСС / Смольский Сергей

Владимир Путин более двух часов общался с родственниками экипажа атомной подводной лодки «Курск».

Вечером 22 августа 2000 года президент России прилетел в Дом офицеров в посёлке Видяево, чтобы встретиться с родными моряков. Трагедия произошла 12 августа, и к той дате многих надежд на спасение уже не оставалось.

Прощание с командиром 7-го отсека Дмитрием Колесниковым, погибшим на АПЛ «Курск», проходило в зале Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.

История капитана Колесникова стала одним из ключевых символов трагедии. Именно найденная в 9‑м отсеке его предсмертная записка позволила установить, что некоторое время после взрывов часть экипажа удерживала живучесть и пыталась подавать сигналы SOS. На снимке: курсанты училища у здания Адмиралтейства.

Фото © ИТАР-ТАСС / Юрий Белинский

Церемония прощания с погибшими членами экипажа АПЛ «Курск» в Североморске.

Фото Семёна Майстермана (© ИТАР-ТАСС)

Александра Владимировна — мать старшего мичмана Анатолия Беляева.

Около Центрального музея Вооруженных сил РФ в Москве во вторую годовщину трагических событий на затонувшем атомоходе «Курск», торжественно открыт памятник погибшим морякам.

Фото © ИТАР-ТАСС / Валентина Кузьмина

Бескозырка матроса с затонувшей атомной подводной лодки «Курск» Ильи Налетова.

До призыва на флот Илья работал трактористом и мечтал о службе в танковых войсках. В последнем письме сообщил матери и жене Любе, что после срочной службы останется работать в Ведяево.

Фото Сергея Метелицы (© ИТАР-ТАСС)

На Серафимовском кладбище в городе Санкт-Петербург погребены 32 члена экипажа, погибших на АПРК К-141 «Курск».

Это самое крупное захоронение погибших подводников (остальные члены экипажа были погребены в других городах России и Украины). На снимке памятник погибшим морякам на Серафимовском кладбище работы архитектора Г. С. Пейчева.

Фото © Петр Ковалев/ТАСС

Венки и цветы у фрагмента рубки атомной подводной лодки «Курс» у храма Спаса на Водах в годовщину катастрофы в Барецевом море.