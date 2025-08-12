ВСУ атаковали Татарстан с помощью аналога российских беспилотников
Вооружённые силы Украины нанесли массированный удар по Татарстану с помощью беспилотников, аналогичных российским «Гераням», сообщает Mash.
По данным канала, использованные дроны отличались формой и размерами: длина фюзеляжа — около двух метров, размах крыльев — до трёх, вес — порядка 150 килограммов. Каждый мог нести до 40 килограммов взрывчатки.
Всего над регионом сбили девять аппаратов. По предварительным данным, целью атаки были промышленные предприятия. Жертв и пострадавших нет.
Обложка © Олег Елков/ТАСС