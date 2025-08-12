Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 13:20

ВСУ атаковали Татарстан с помощью аналога российских беспилотников

Вооружённые силы Украины нанесли массированный удар по Татарстану с помощью беспилотников, аналогичных российским «Гераням», сообщает Mash.

По данным канала, использованные дроны отличались формой и размерами: длина фюзеляжа — около двух метров, размах крыльев — до трёх, вес — порядка 150 килограммов. Каждый мог нести до 40 килограммов взрывчатки.

Всего над регионом сбили девять аппаратов. По предварительным данным, целью атаки были промышленные предприятия. Жертв и пострадавших нет.

BannerImage

Обложка © Олег Елков/ТАСС

Марина Фещенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Армия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar