52-летний россиянин Олег Семичев найден мёртвым в Анталье

В турецкой Анталье обнаружено тело 52-летнего россиянина Олега Семичева, сообщает агентство DHA. Мужчину утром в квартире нашла его бывшая жена.

Прибывшие медики констатировали смерть, однако врач посчитал её подозрительной. На место вызвали следователей, которые осмотрели жильё.