12 августа, 14:59

52-летний россиянин Олег Семичев найден мёртвым в Анталье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Savvapanf Photo

В турецкой Анталье обнаружено тело 52-летнего россиянина Олега Семичева, сообщает агентство DHA. Мужчину утром в квартире нашла его бывшая жена.

Прибывшие медики констатировали смерть, однако врач посчитал её подозрительной. На место вызвали следователей, которые осмотрели жильё.

По данным агентства, накануне вечером Семичев упал и около 20:00 обратился в больницу, после чего вернулся домой. Тело направлено в морг Антальи, проверка продолжается.

