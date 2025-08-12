52-летний россиянин Олег Семичев найден мёртвым в Анталье
В турецкой Анталье обнаружено тело 52-летнего россиянина Олега Семичева, сообщает агентство DHA. Мужчину утром в квартире нашла его бывшая жена.
Прибывшие медики констатировали смерть, однако врач посчитал её подозрительной. На место вызвали следователей, которые осмотрели жильё.
По данным агентства, накануне вечером Семичев упал и около 20:00 обратился в больницу, после чего вернулся домой. Тело направлено в морг Антальи, проверка продолжается.