Опросы: Правые в Германии идут на политический таран

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) вновь стала самой популярной в ФРГ, обогнав блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), сообщает Bild со ссылкой на опрос института Forsa.

Рейтинг АдГ вырос на один пункт и достиг 26%, тогда как поддержка ХДС/ХСС снизилась до 24%. В апреле партия уже выходила в лидеры, набрав 25% против 24% у блока, по данным Ipsos.

Партнёр ХДС/ХСС по правящей коалиции — Социал-демократическая партия Германии — удерживает 13%. В целом правящую коалицию сейчас поддерживает около 37% населения.

По данным Bild, столь низкие показатели поддержки ХДС/ХСС последний раз фиксировались в конце апреля. Неделю назад рейтинг обеих партий был равным — по 25%.

«Альтернатива для Германии» — правая партия, основанная в 2013 году как евроскептическое движение, но со временем сместившаяся в сторону жёсткой антииммиграционной и националистической повестки. Наибольшую поддержку политсила получает в восточных землях. Рост рейтингов связывают с протестными настроениями, недовольством миграционной политикой, инфляцией и затяжным украинским конфликтом.