Регион
12 августа, 15:28

Стало известно об обстановке на Запорожской АЭС после страшных фото с дымовой завесой

Губернатор Балицкий заявил об отсутствии угрозы для ЗАЭС после обстрела ВСУ

Обложка © Telegram / Евгений Балицкий

Запорожская атомная электростанция функционирует в обычном режиме, радиационный фон в норме, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По его словам, накануне украинские войска обстреляли территорию рядом со станцией, из-за возгорания сухой растительности возникло задымление. Сейчас очаги пожара ликвидированы.

«Прошу сохранять спокойствие. Ситуация полностью контролируется и не несёт угрозы для станции и жителей», — подчеркнул Балицкий.

Запорожская атомная электростанция неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины. По данным местных властей, удары часто наносятся по прилегающим территориям, что приводит к возгораниям и повреждениям инфраструктуры, не связанной с ядерными объектами. Российская сторона регулярно заявляет, что такие действия создают потенциальную угрозу ядерной безопасности, однако на данный момент персоналу удаётся поддерживать работу станции в штатном режиме.

