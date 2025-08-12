По его словам, накануне украинские войска обстреляли территорию рядом со станцией, из-за возгорания сухой растительности возникло задымление. Сейчас очаги пожара ликвидированы.

Запорожская атомная электростанция неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины. По данным местных властей, удары часто наносятся по прилегающим территориям, что приводит к возгораниям и повреждениям инфраструктуры, не связанной с ядерными объектами. Российская сторона регулярно заявляет, что такие действия создают потенциальную угрозу ядерной безопасности, однако на данный момент персоналу удаётся поддерживать работу станции в штатном режиме.