Оптинские старцы рассказали, что спасёт Россию после небесного шторма

В Сети появилось пророчество, основанное на трудах святых Анатолия Оптинского и Игнатия Брянчанинова, касающееся России в 2025 году. В нём говорится о «небесном шторме» — периоде серьёзных испытаний и духовной борьбы. Об этом пишет «МедиаПоток».

Данный этап станет проверкой стойкости народа и религиозной веры. Святой Анатолий Оптинский указывал на необходимость единства и постоянной молитвы за страну для преодоления испытаний. Пророчество исключает концепцию полного разрушения, обозначая «шторм» как процесс очищения. В результате, согласно текстам, произойдёт возрождение единства страны, обусловленное волей Бога.

Основным условием для успешного исхода является искреннее раскаяние в проступках. Лишь после покаяния ожидается проявление милосердия и появление сил для преодоления кризиса и движения вперёд.