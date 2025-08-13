«Я обычный человек»: Милонов раскрыл один из своих недостатков
Виталий Милонов. Обложка © ТАСС / NEWS.ru/ Наталья Шатохина
Плюсы и минусы есть у каждого человека, даже народные избранники не лишены недостатков. Вот и депутат Госдумы Виталий Милонов не стесняется говорить о них. Одним из своих минусов парламентарий считает увлечение детективными сериалами.
«Я люблю смотреть детективные сериалы. Это мой недостаток, наверное. Но я обычный человек и смотрю наши, снимающиеся в основном в Петербурге, сериалы», — подчеркнул собеседник «Радио 1».
Однако, как отметил Милонов, у подобных картин есть серьёзный минус — там слишком мало семейной тематики. В этих сериалах «кипучая и интересная жизнь только у неженатых людей», объяснил депутат ГД РФ.
