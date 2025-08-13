В Кирове пьяный мужчина протаранил авто иллюзиониста, тот в ответ показал фокусы

В Кирове произошло ДТП с участием пьяного водителя и фокусника. Как выяснил SHOT, инцидент случился в селе Слобода Талица, где мужчина за рулём Audi в нетрезвом состоянии протаранил Mercedes.

Владельцем Mercedes оказался профессиональный иллюзионист, он не пострадал, но его автомобиль получил серьёзные повреждения. Виновник аварии предложил ему 100 тысяч рублей, но фокусник отказался. Тогда пьяный мужчина скрылся с места аварии на разбитой машине.

Пока ждали сотрудников, водитель Mercedes развлекал очевидцев трюками в стиле Дэвида Копперфилда — например, заковывал себя в наручники и моментально освобождался. Позднее пьяного виновника ДТП нашли спящим в разбитой Audi возле церкви. Его забрали в отделение.

В Кирове произошло ДТП с участием пьяного мужчины и иллюзиониста. Видео © Telegram/SHOT