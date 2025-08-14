Пиво, острая пища и 3D-картины: 107-летняя американка раскрыла секреты долголетия

107-летняя жительница США Милдред Барон поделилась секретами своего долголетия в интервью People. Женщина родилась в 1918 году в Бруклине и 42 года проработала бухгалтером, начав карьеру во время Второй мировой войны, когда большинство мужчин ушли на фронт.

Главным секретом долгой жизни Барон назвала оптимизм и умение сохранять спокойствие. Она вспомнила свою любимую фразу — «И это пройдёт», которая помогала ей пережить Великую депрессию, войну и пандемию CoViD-19. Кроме того, долгожительница призналась, что любит острую еду, создание 3D-картин и послеобеденные коктейли с друзьями. Шутя, она добавила, что предпочитает пиво, но потом уточнила, что чаще пьёт имбирный эль.

Её дочь Бонни Гринштейн рассказала, что мать до сих пор интересуется мировыми событиями и остаётся талантливой художницей. В доме престарелых Applewood Village, куда Барон переехала перед сотым днём рождения, её называют «душой компании».