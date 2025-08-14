Встреча Путина и Трампа
14 августа, 07:35

В Петербурге под открытым небом покажут документальный фильм о подводных исследованиях

Обложка © Пресс-служба телеканала «78»

17 августа на площадке Art Space&Co состоится показ двух серий документального проекта «Подводный роман», созданного телеканалом «78» совместно с Русским географическим обществом. Перед началом сеанса автор проекта и ведущий телеканала «78» Роман Кирюхин вместе с экспертами Центра подводных исследований РГО расскажут о находках, сделанных во время экспедиций. Показ пройдёт в рамках летней программы «Ленфильм-клуба».

Фильм рассказывает об экспедициях по Северо-Западу, в ходе которых участники проводили поисковые работы и подъем артефактов со дна, восстанавливали их историю и передавали в музеи. Съёмки велись в жанре репортажа на протяжении трёх лет. Сейчас экспонаты, обнаруженные в ходе работы, представлены в Музее истории Кронштадта и Центральном военно-морском музее в Петербурге.

Зрителям покажут истории исследований шведского парусника, затонувшего в Балтийском море во время Выборгского сражения 1790 года. Среди найденных предметов — китайский фарфор и оружие, принадлежавшее, предположительно, высокопоставленному военному. Команда фильма также создала компьютерную модель судна и восстановила хронологию сражения.

После показа планируется открытое обсуждение с участием авторов и команды проекта.

