Продли отпускное настроение: 5 приёмов для лёгкого возвращения в рабочий ритм Оглавление От отдыха — к рабочим будням: методика «мягкой посадки» Главная ошибка: возвращаться в ночь перед работой Не открывайте почту первым делом! Что делать в первый час на работе? Как обмануть мозг и продлить отпускное настроение в серых буднях Разбудите солнце внутри: как свет, еда и сон перезагрузят ваши биоритмы за 24 часа Цифровой детокс, прогулки, чтение: какая из отпускных привычек приживётся в городе? HR-эксперт запрещает: что ни в коем случае нельзя делать в первый рабочий день Как вернуться к работе без стресса? Life.ru собрал практичные советы, которые помогут мягко выйти из отпуска, сохранить хорошее самочувствие и настроиться на продуктивный ритм без резких перегрузок. 21 августа, 06:01 Как выйти на работу после отпуска без стресса: 5 правил мягкой посадки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Всем знаком этот момент: чемодан распакован, загар ещё держится, а за окном уже привычная реальность. Завтра — первый рабочий день. Резкий переход из безмятежности отпуска к обычным делам — не просто смена декораций, а настоящий стресс-тест для нервной системы. Ощущение, будто накатывает водоворот серых будней и вы готовы в него погрузиться. Но так ли неизбежен шок от этого погружения? Вовсе нет! Несколько продуманных шагов — и переход станет более плавным, а частичка летнего настроения удивительным образом задержится в будничном ритме. Давайте разберёмся, как избежать «жёсткой посадки» после отпуска.

От отдыха — к рабочим будням: методика «мягкой посадки»

Выход на работу часто похож на прыжок в ледяную воду после тёплого пляжа. Наваливаются дела, может появиться ощущение цейтнота, даже паники. Стоп! Глубокий вдох. Поработаем над «мягким приземлением».

Возвращаемся к работе без паники: методика мягкого приземления. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Главная ошибка: возвращаться в ночь перед работой

Постарайтесь вернуться домой хотя бы за 2–3 дня до начала работы. Эти дни нужны, чтобы спокойно разобрать вещи, настроиться на рутину, поспать в своей постели и просто «приземлиться» в обычную жизнь. Резкий переход из режима отдыха в рабочий график — серьёзный стресс для организма. Он сбивает циркадные ритмы и повышает уровень кортизола, что ведёт к утомлению и раздражительности. Используйте это время не только для дел, но и для осознанного переключения: ограничьте поток новостей и рабочих уведомлений, позвольте себе тишину и привычные домашние ритуалы. Пусть адаптация начнётся дома, в знакомой и спокойной обстановке — это залог продуктивной первой рабочей недели.

Не открывайте почту первым делом! Что делать в первый час на работе?

В первый рабочий день не планируйте сложные встречи или масштабные задачи. Начните с лёгкого: ответьте на письма, составьте список дел, оцените приоритеты. Резкая когнитивная перегрузка после отдыха вызывает стресс и быстро истощает психические ресурсы, провоцируя чувство беспомощности. Сознательно ограничьте поток информации и новых задач в первые часы: выделите время только на входящие, обновление данных и календарное планирование на ближайшие дни. Психологически важно почувствовать контроль над ситуацией, а не тонуть в водовороте дел. Постепенное погружение помогает сохранить мотивацию и не перегореть уже к обеду.

Как обмануть мозг и продлить отпускное настроение в серых буднях

Добавьте в будни элементы отдыха: вечером — прогулка, на выходных — мини-поездка. Это помогает сохранить ощущение свободы и не впасть в постотпускную тоску. Небольшие, но регулярные приятные события стимулируют выработку дофамина и серотонина, естественно снижая уровень стрессовых гормонов, накопленных за рабочий день. Сознательно внедряйте эти «микродозы» в расписание как обязательные пункты: выделите 15 минут на кофе в тишине, фиксируйте время прогулки в календаре, планируйте мини-поездку загодя. Даже чашка кофе на балконе вместо экрана компьютера — уже способ напомнить себе, что жизнь не ограничивается рабочими задачами.

Вечерняя прогулка вместо сериала: привычка, которая вернёт ощущение свободы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / maxbelchenko

Разбудите солнце внутри: как свет, еда и сон перезагрузят ваши биоритмы за 24 часа

Регулируйте биоритмы: ложитесь и вставайте в одно и то же время, ешьте регулярно, проводите больше времени при дневном свете. Стабильность в этих «столпах» синхронизирует выработку мелатонина (сон) и кортизола (энергия/стресс), а солнечный свет критичен для синтеза витамина D, напрямую влияющего на настроение и устойчивость к стрессу. Требуйте от себя дисциплины в первые дни: ставьте будильник не только на подъём, но и на отбой и приёмы пищи; сознательно выкраивайте минимум 20 минут для прогулок на улице при дневном свете — это не роскошь, а необходимость. Так организм быстрее адаптируется. Недосып и несбалансированное питание только усугубляют стресс. А несколько минут на солнце в обеденный перерыв могут творить чудеса, особенно в первые рабочие дни.

Цифровой детокс, прогулки, чтение: какая из отпускных привычек приживётся в городе?

После отдыха вы — немного другой человек. Возможно, изменились приоритеты, появились новые идеи. Смена среды и режима временно повышает нейропластичность мозга, открывая «окно» для пересмотра привычных паттернов и внедрения нового — важно этим воспользоваться, пока гибкость сознания сохраняется. Выберите самую ценную для вас «отпускную» практику (утренняя зарядка, цифровой детокс вечером, чтение перед сном) и интегрируйте её в рутину — привяжите к существующему распорядку (например, после подъёма — зарядка; после ужина — час без телефона). Позвольте себе внести в жизнь хотя бы одно новое правило или привычку — такой «бонус из отпуска» поможет сохранить ощущение обновления.

HR-эксперт запрещает: что ни в коем случае нельзя делать в первый рабочий день

HR-эксперт Зулия Лоикова поделилась несколькими рекомендациями плавного выхода из отпуска. Для начала она посоветовала запланировать возвращение за несколько дней до выхода, потому что вероятные задержки рейсов тоже доставляют нервотрёпки, и люди возвращаются уже потухшими и погашенными.

— В первые дни после отпуска очень важно не задерживаться допоздна, не бросаться в работу с головой, а всё-таки стараться сохранить этот баланс положительных эмоций. Переход не должен быть очень болезненным, потому что мы сейчас наблюдаем большое количество стресса у людей. Поэтому находите время даже в первую неделю, наверное, для себя, чтобы не выгореть, сохранить какой-то лёгкий такой позитивный настрой хотя бы до следующего отпуска, чтобы ваших эмоций и сил хватило, — сказала Зулия Лоикова в беседе с Life.ru.

Секрет от кадровика: почему нужно купить новый блокнот после отпуска. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

По мнению Лоиковой, хорошей практикой является, когда после выхода из отпуска для работы приобретают что-то новое, например, блокнот, ежедневник, какой-то товар. Это своего рода напоминание, что каникулы закончились и пора приступить к активной работе.

— Важно осознать, что у вас классная, интересная работа, которая приносит вам доход, независимость, и это уже классный стимул двигаться дальше. Потому что с правильным настроем, с новыми впечатлениями вы сможете быстро адаптироваться к рабочим будням и получать удовольствие от того, что вы делаете, — заключила Зулия Лоикова.

Авторы Андрей Соколов