Обратный отсчёт: Как пройдёт встреча Путина и Трампа на Аляске
Оглавление
Дата и время саммита
Программа саммита
Кто едет от России вместе с Путиным
Ожидаемая повестка переговоров
Где и как следить за саммитом
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа: программа, время начала, тет-а-тет, рабочий завтрак, пресс-конференция. Все детали саммита Life.ru собрал в одном материале.
Обложка ©Shutterstock AI / FOTODOM
Дата и время саммита
Историческая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится 15 августа 2025 года на Аляске.
- Начало: 11:30 по местному времени (22:30 по Москве).
- Место: один из конференц-залов в Анкоридже, Аляска.
- Продолжительность: по предварительным расчетам, саммит займет всю ночь и завершится утром субботы по московскому времени.
Программа саммита
Согласно официальной информации, переговоры будут проходить в несколько этапов:
- Беседа тет-а-тет
Сразу после прибытия лидеры проведут личную встречу за закрытыми дверями.
В начале они скажут несколько слов для прессы.
- Расширенные переговоры
В каждой делегации, помимо президента, будет ещё по пять участников — министры, советники и представители внешнеполитических ведомств.
Формат — рабочий завтрак, во время которого стороны обсудят ключевые вопросы повестки.
- Совместная пресс-конференция
По итогам встречи Путин и Трамп ответят на вопросы журналистов.
Планируется трансляция на ведущих телеканалах и в онлайн-формате.
Кто едет от России вместе с Путиным
В саммите России и США на Аляске с российской стороны примут участие:
- министр обороны Андрей Белоусов,
- министр финансов Антон Силуанов,
- помощник президента Юрий Ушаков,
- глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
- в среду, 13 августа, в МИД России также заявили, что в состав российской делегации войдет министр Сергей Лавров.
Состав делегации США объявят позднее.
Ожидаемая повестка переговоров
Хотя официальная повестка не раскрывается полностью, аналитики прогнозируют обсуждение:
- ситуации на Украине и перспектив мирного урегулирования;
- вопросов стратегической стабильности и контроля над вооружениями;
- восстановления торгово-экономических связей между Россией и США;
- глобальной энергетической безопасности;
- взаимодействия в Арктике и на Дальнем Востоке.
Где и как следить за саммитом
