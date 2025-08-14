Встреча Путина и Трампа
Обратный отсчёт: Как пройдёт встреча Путина и Трампа на Аляске

Оглавление
Дата и время саммита
Программа саммита
Кто едет от России вместе с Путиным
Ожидаемая повестка переговоров
Где и как следить за саммитом

Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа: программа, время начала, тет-а-тет, рабочий завтрак, пресс-конференция. Все детали саммита Life.ru собрал в одном материале.

14 августа, 10:38
Обложка ©Shutterstock AI / FOTODOM

Дата и время саммита

Историческая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится 15 августа 2025 года на Аляске.

  • Начало: 11:30 по местному времени (22:30 по Москве).
  • Место: один из конференц-залов в Анкоридже, Аляска.
  • Продолжительность: по предварительным расчетам, саммит займет всю ночь и завершится утром субботы по московскому времени.

Программа саммита

Согласно официальной информации, переговоры будут проходить в несколько этапов:

  1. Беседа тет-а-тет
    Сразу после прибытия лидеры проведут личную встречу за закрытыми дверями.
    В начале они скажут несколько слов для прессы.
  2. Расширенные переговоры
    В каждой делегации, помимо президента, будет ещё по пять участников — министры, советники и представители внешнеполитических ведомств.
    Формат — рабочий завтрак, во время которого стороны обсудят ключевые вопросы повестки.
  3. Совместная пресс-конференция
    По итогам встречи Путин и Трамп ответят на вопросы журналистов.
    Планируется трансляция на ведущих телеканалах и в онлайн-формате.

Кто едет от России вместе с Путиным

В саммите России и США на Аляске с российской стороны примут участие:

  • министр обороны Андрей Белоусов,
  • министр финансов Антон Силуанов,
  • помощник президента Юрий Ушаков,
  • глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
  • в среду, 13 августа, в МИД России также заявили, что в состав российской делегации войдет министр Сергей Лавров.

Состав делегации США объявят позднее.

Ожидаемая повестка переговоров

Хотя официальная повестка не раскрывается полностью, аналитики прогнозируют обсуждение:

  • ситуации на Украине и перспектив мирного урегулирования;
  • вопросов стратегической стабильности и контроля над вооружениями;
  • восстановления торгово-экономических связей между Россией и США;
  • глобальной энергетической безопасности;
  • взаимодействия в Арктике и на Дальнем Востоке.

Где и как следить за саммитом

  • Прямую трансляцию пресс-конференции смотрите в соцсетях Life.ru.
  • В канале Life News на платформе MAX появятся оперативные кадры и цитаты. Обязательно подпишитесь, чтобы оставаться в курсе.
  • Поисковые запросы вроде «Путин Трамп Аляска онлайн» и «саммит 15 августа 2025 прямая трансляция» помогут быстро найти стрим.
