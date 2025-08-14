В московском метро на четверть выросло потребление мобильного трафика С начала 2025 года общее потребление интернет-трафика в московском метро выросло на 24%. Чаще всего мобильным интернетом пассажиры пользуются на «Охотном Ряду» и «Парке Победы». 14 августа, 14:25 Москвичи стали чаще пользоваться интернетом в метро. Обложка © ТАСС / «Ведомости»

Основными пользователями мобильного интернета в столичной подземке после самих москвичей стали жители Санкт-Петербурга и Владимирской области. В топ-5 вошли также Нижегородская, Самарская и Калужская области, следует из аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей.

По темпам роста использования трафика с января по июль 2025 года лидировали жители Рязанской и Амурской областей. На третьем месте по динамике трафика оказались пользователи из Новгородской области.

Самые активные пользователи мобильного интернета в метро — мужчины (56%), но в возрастной категории 65+ лидируют женщины (55%). Чаще всего интернетом в метро пользуются пассажиры 36–45 (35%) и 46–65 лет (32%), на третьем месте — молодые люди 26–35 лет (19%).

Лидерами по объёму трафика в 2025 году стали станции метро «Охотный Ряд», «Парк Победы», «Марксистская», «Белорусская» и «Третьяковская». По числу пользователей в первой пятёрке — «Парк Победы», «Менделеевская», «Марксистская», «Чеховская» и «Охотный Ряд».

Авторы Валерия Мишина