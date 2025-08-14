Павел Дуров рассказал, чему научил его отец — эти советы стоят дороже миллиарда

Хотя Павел Дуров и считается одним из самых закрытых миллиардеров мира, у него есть то, чем он гордится больше всего — дети. Сколько их, он не раскрывает, но в интервью признавался: семья для него — это тихая гавань, о которой не должны знать посторонние. Дуров сознательно держит наследников подальше от публичности, чтобы они росли в спокойной обстановке. При этом, по его словам, он старается быть для них не только обеспеченным отцом, но и примером — учит трудолюбию, умению мыслить самостоятельно и находить свой путь, даже если весь мир вокруг меняется.