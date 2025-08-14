Павел Дуров рассказал, чему научил его отец — эти советы стоят дороже миллиарда
Сооснователь Telegram Павел Дуров рассказал о трёх жизненных принципах, которые ему передал отец — 80-летний профессор филологии Валерий Дуров. Пост с наставлениями предприниматель опубликовал в своём Telegram-канале.
По словам Дурова-младшего, отец прежде всего советует подавать пример делом, а не словами:
«Люди, особенно дети, следуют вашим делам, а не словам. Наблюдая за тем, как мой отец неустанно работает над многочисленными книгами и научными трудами, мы с братом поняли, что значит преданность делу. Он вдохновил нас тоже усердно трудиться», — написал Павел Дуров.
Второй совет связан с умением сохранять позитивный настрой. Выросший в послевоенном Ленинграде, Валерий Дуров научился контролировать эмоции, чтобы оставаться поддержкой для близких и коллег:
«Он научил меня формулировать мысли так, чтобы они приносили максимум пользы даже в трудные времена», — отметил предприниматель.
Третий принцип — ставить совесть выше всего. По словам Павла Дурова, изучая труды от Юлия Цезаря до Сенеки, его отец пришёл к выводу, что мораль важнее таланта:
«Нравственный компас, в отличие от интеллекта или креативности, — это высшее человеческое качество, которое не потеряет своей ценности даже в эпоху искусственного интеллекта», — добавил он.
Хотя Павел Дуров и считается одним из самых закрытых миллиардеров мира, у него есть то, чем он гордится больше всего — дети. Сколько их, он не раскрывает, но в интервью признавался: семья для него — это тихая гавань, о которой не должны знать посторонние. Дуров сознательно держит наследников подальше от публичности, чтобы они росли в спокойной обстановке. При этом, по его словам, он старается быть для них не только обеспеченным отцом, но и примером — учит трудолюбию, умению мыслить самостоятельно и находить свой путь, даже если весь мир вокруг меняется.