На радио «Море» назвали три главных музыкальных хита отпускного сезона в Крыму
Этим летом на пляжах и в кафе Крыма звучали одни и те же мелодии — и туристы их обожали. Радио «Море» назвало три главных хита сезона, которые стали саундтреком отпусков-2025.
Лидером стала композиция певицы JALAGONIA «Дежавю». Об этом «Крым 24» рассказал главный редактор радио «Море» Николай Волков.
Певица JALAGONIA (Диана Джалагония). Фото предоставлено пресс-службой
В тройку летних хитов также вошли:
- Ваня Дмитриенко — «Шёлк»;
- Женя Трофимов, Комната культуры, Баста — «Поезда».
По словам Волкова, только за июнь и июль «Дежавю» прозвучала в эфире радио «Море» почти 600 раз, причём более 350 раз — по заявкам слушателей.
JALAGONIA (Диана Джалагония) — российская певица, композитор и автор песен. Широкую известность получила после участия в первом сезоне шоу «Голос.Дети» в команде Максима Фадеева. Позже продолжила карьеру в проекте «Голос. Уже не дети» под наставничеством Димы Билана.
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Wallenrock