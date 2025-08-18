3 способа приумножить сбережения. Откуда забрать деньги и куда вложить Оглавление Способ первый. Забрать деньги из рискованных активов Способ второй. Положить часть денег на вклад Способ третий. Распределить сбережения между разными валютами Экономисты рассказали, куда вложить деньги на фоне сложной геополитики, падающей ключевой ставки и колебаний курса рубля. 17 августа, 21:25 Экономисты рассказали, откуда забрать деньги и куда вложить. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Способ первый. Забрать деньги из рискованных активов

В текущих условиях инвесторам важно выбирать инструменты, которые позволяют сохранить и приумножить капитал при умеренном риске. Первая идея — это облигации. Суть в том, что снижение ключевой ставки поддерживает долговой рынок. Да, доходности облигаций постепенно снижаются, но остаются выше инфляции. Бумаги надёжных эмитентов с фиксированным купоном могут дать стабильный поток выплат, а при снижении ставок — и рост цены. Об этом рассказал владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.

Он отметил, что важно распределять средства между разными классами активов, чтобы снизить влияние рыночных колебаний и политических факторов на общий результат.

Способ второй. Положить часть денег на вклад

Несмотря на то что доходность по вкладам снижается на фоне снижения ключевой ставки, она всё ещё достаточно высокая. В такой ситуации хранить деньги в банке по-прежнему выгодно. Более того, это самый простой и надёжный способ приумножить сбережения. Если есть цель зафиксировать доходность, то можно открыть вклад на долгий срок. В этом случае процент обычно бывает больше. Впрочем, стоит помнить, что самые высокие проценты по вкладам — без снятия и пополнения. Они подходят только тем людям, которые уверены, что в ближайшем будущем деньги им не понадобятся и они готовы не снимать их в течение, допустим, года. Если же закрыть такой вклад досрочно, то накопленные проценты пропадут.

В ситуациях, когда не хочется замораживать деньги на вкладе надолго, лучше выбрать вариант со снятием и пополнением. Только нужно учесть, что у таких вкладов есть неснижаемый остаток. Снимать можно только те суммы, которые превышают неснижаемый остаток.

— Ещё один очень интересный механизм — это дивидендные акции. Компании с устойчивой прибылью и предсказуемой дивидендной политикой могут обеспечить доходность, которая будет сопоставима или выше банковских вкладов. При этом важно учитывать отраслевые риски и выбирать эмитентов с долгосрочным потенциалом, — добавил Василий Гиря.

Способ третий. Распределить сбережения между разными валютами

В условиях сложной геополитики, ослабления рубля и снижения ключевой ставки логично рассматривать валютные финансовые инструменты как способ диверсификации и защиты капитала. Классические подходы — распределение средств между разными валютами, покупка надёжных облигаций в твёрдой валюте, а также использование биржевых инструментов, номинированных в иностранных деньгах, которые позволяют снизить зависимость от динамики рубля. Об этом рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

— При этом важно выбирать валюты с устойчивыми экономиками и прогнозируемой денежно-кредитной политикой, а также учитывать собственный горизонт инвестирования. Для долгосрочных стратегий подойдут инструменты с фиксированным доходом в валюте, для среднесрочных — ликвидные ценные бумаги, а для активных инвесторов — работа через валютные ETF и хеджирующие стратегии. Такой подход помогает балансировать риски и адаптироваться к быстро меняющейся экономической среде, — добавил Денис Астафьев.

Авторы Нина Важдаева