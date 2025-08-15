Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 13:32

Марк Эйдельштейн сыграет главную роль в фильме Щелкунчик

Обложка © ТАСС/John Locher

Обложка © ТАСС/John Locher

В России планируют снять биографический фильм о работе Петра Чайковского над балетом «Щелкунчик». Главную роль в картине исполнит Марк Эйдельштейн, сообщил продюсер проекта Пётр Ануров на питчинге в Минкультуры РФ. Лента расскажет о сложном периоде в жизни композитора, когда он создавал знаменитый балет после смерти сестры. Съёмки начнутся с той же командой, что работала над фильмом «Пророк».

«Мы будем работать над фильмом с той же командой, с которой работали над «Пророком». Режиссерское кресло займёт Феликс Умаров, роль Щелкунчика исполнит Марк Эйдельштейн»,сказал Ануров.

На роль мадам Дроссельмейер рассматривают Оксану Акиньшину, Викторию Исакову и Светлану Ходченкову. Также в проекте может принять участие Полина Цыганова. Премьера запланирована на 1 января 2028 года. По словам продюсера, зрители увидят магический рассказ о Петербурге 1892 года, где переплетаются реальность и мир воображения композитора.

Сюжет, который заставит плакать: Стоит ли смотреть новинку 2025 года — сериал «Аутсорс»
Сюжет, который заставит плакать: Стоит ли смотреть новинку 2025 года — сериал «Аутсорс»

Ранее в Сети появился трейлер фильма «Буратино». Роль Пьеро досталась тоже Марку Эйдельштейну, получившему мировую известность после фильма «Анора», Артемона сыграл Рузиль Минекаев («Слово пацана»). Кота Базилио воплотил Александр Петров, а Карабаса Барабаса — Фёдор Бондарчук.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar