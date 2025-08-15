Марк Эйдельштейн сыграет главную роль в фильме Щелкунчик

В России планируют снять биографический фильм о работе Петра Чайковского над балетом «Щелкунчик». Главную роль в картине исполнит Марк Эйдельштейн, сообщил продюсер проекта Пётр Ануров на питчинге в Минкультуры РФ. Лента расскажет о сложном периоде в жизни композитора, когда он создавал знаменитый балет после смерти сестры. Съёмки начнутся с той же командой, что работала над фильмом «Пророк».

«Мы будем работать над фильмом с той же командой, с которой работали над «Пророком». Режиссерское кресло займёт Феликс Умаров, роль Щелкунчика исполнит Марк Эйдельштейн», — сказал Ануров.

На роль мадам Дроссельмейер рассматривают Оксану Акиньшину, Викторию Исакову и Светлану Ходченкову. Также в проекте может принять участие Полина Цыганова. Премьера запланирована на 1 января 2028 года. По словам продюсера, зрители увидят магический рассказ о Петербурге 1892 года, где переплетаются реальность и мир воображения композитора.