Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 августа, 19:31

Объединил «кадиллак»: Путин и Трамп на одном автомобиле отправились к месту саммита

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп провели первую встречу на Аляске, ставшей местом их переговоров. Глава российского государства стал первым российским лидером, посетившим этот штат.

После официальной встречи лидеры сели в автомобиль американского президента и направились на военную базу Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где и состоятся основные переговоры. Ожидается, что в формате рабочего завтрака состоится обсуждение ключевых вопросов, а затем пройдёт совместная пресс-конференция, на которой Путин и Трамп подведут итоги своего исторического саммита.

Трамп и Путин на одном автомобиле отправились на саммит. Видео © Life.ru

Обложка © Life.ru

Юния Ларсон
