Объединил «кадиллак»: Путин и Трамп на одном автомобиле отправились к месту саммита

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп провели первую встречу на Аляске, ставшей местом их переговоров. Глава российского государства стал первым российским лидером, посетившим этот штат.

После официальной встречи лидеры сели в автомобиль американского президента и направились на военную базу Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где и состоятся основные переговоры. Ожидается, что в формате рабочего завтрака состоится обсуждение ключевых вопросов, а затем пройдёт совместная пресс-конференция, на которой Путин и Трамп подведут итоги своего исторического саммита.