Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

17 августа, 14:20
В США заявили о готовности России пойти на уступки по пяти регионам Украины

Уиткофф: Россия готова пойти на уступки по пяти украинским регионам

Стив Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Россия готова к территориальным уступкам по пяти областям Украины. Данное заявление сделал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью CNN.

Он не стал раскрывать данные, о каких именно регионах идёт речь. По словам спецпосланника президента США, уступки, на которые согласилась Россия, заключаются в том, чтобы «не захватывать всю Украину целиком».

Уиткофф отметил, что Вашингтон намерен обсудить возможный обмен территориями уже на встрече с Владимиром Зеленским 18 августа. Спецпосланник президента США также подчеркнул, что территориальный вопрос остаётся ключевым для урегулирования конфликта. Американская сторона рассчитывает в ближайшее время достичь договорённостей, которые позволят завершить боевые действия.

Напомним, что 18 августа в Белом доме запланирована встреча Зеленского и Трампа. На переговорах также будут присутствовать канцлер Германии, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Позже Стивен Уиткофф высказал пожелание, чтобы Вашингтон смог созвать трёхсторонние консультации с участием Российской Федерации, Соединённых Штатов и Украины с целью урегулирования украинского кризиса.

Юлия Сафиулина
