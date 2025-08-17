В США заявили о готовности России пойти на уступки по пяти регионам Украины

Россия готова к территориальным уступкам по пяти областям Украины. Данное заявление сделал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью CNN.

Он не стал раскрывать данные, о каких именно регионах идёт речь. По словам спецпосланника президента США, уступки, на которые согласилась Россия, заключаются в том, чтобы «не захватывать всю Украину целиком».