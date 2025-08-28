От пиклбола до городков: Какими видами спорта можно заняться в ЦАО Москвы

Жителям Центрального округа Москвы доступны разнообразные бесплатные спортивные активности, включая более ста секций от столичного Департамента спорта. Тренировки проходят в современных комплексах, парках и на площадках в рамках проектов «Спортивные выходные», «Мой спортивный район», «Лето в Москве» и форума «Территория будущего. Москва 2030».

Для сдачи нормативов ГТО оборудован капитально отремонтированный стадион на ул. Госпитальный Вал. До 2030 года планируется обновить и другие объекты, такие как «Дом физической культуры», «Бауманский», «Вдохновение», «Фестивальный», «На Таганке», ледовый дворец «Центральный» и бассейн «Арбат», с обязательным обустройством элементов доступной среды.

Бесплатные активности также доступны на бульварах: на Тверском открыты корты для пиклбола, зоны для петанка и городков, на Петровском проходят занятия по боксу и баскетболу. На территории Южного спортивного центра в «Лужниках» можно заняться более чем 30 видами спорта, а в рамках форума работают экстрим-парк с мастер-классами и беговой центр.

Регулярные активности проходят в парках: фитнес — в Делегатском, баскетбол — там же и в Большом Овчинниковском переулке, волейбол — на Верхней Красносельской и Сущёвском Валу, футбол — в Новоспасском переулке, бадминтон — на Семёновской набережной, ушу — в Таганском, Екатерининском парках, «Музеоне» и саду «Эрмитаж», катанию на роликах учат в «Красной Пресне».